Rauw Alejandro habla por primera vez de su ruptura con Rosalía: "No importa si ella me defiende, nuestra relación era muy bonita"

El cantante Rauw Alejandro ha concedido una charla al youtuber Vicente Chente Ydrach, en la que da bastantes pistas de cómo se produjo su ruptura con Rosalía, cuando ya ambos se habían prometido y todo apuntaba a boda.

Rauw Alejandro, de 30 años, se muestra molesto con los comentarios que la prensa difundió sobre las circunstancias de su separación. "Nosotros llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni infidelidad, ni nada, y cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos queríamos decirla y lo dijeron de una manera muy… Dejando todo abierto a especulaciones", se queja.

El efecto que estas informaciones le causaron fue muy negativo: "Nunca lo había vivido, fue la primera vez que me pasaba algo así, y fue fuerte. Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado, no hay una enseñanza sobre eso (…) El mundo hoy día, lo que son los medios, se van al garete, el TikTok, la prensa amarilla, se inventan cualquier noticia y te ponen un titular".

Rosalía homenajea a Rocío Jurado en su actuación en los Latin Grammy. EFE

"Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero la gente siempre lee el titular, y tiene mucha fuerza, porque es como que lo que dice el titular es lo que pasó, y no leen", explicó el artista en la conversación.

Estas insinuaciones supusieron un golpe para Rauw Alejandro: "Obviamente me frustra, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, pero está la vida personal, y todo lo que he vivido en ella es real, la amistad, mi pasada pareja. Yo proyecto lo que soy yo, no un personaje, y a la gente le cuesta separar realmente lo que es Rauw Alejandro de Raúl. Fue un verano raro, fuerte", concluye.

Se lamenta de que "si yo un día quiero salir con una amiga a tomar un café, al día siguiente ya yo tengo una novia. No puedo hacer nada, trato de cuidarme".

Lo más revelador es el afecto que conserva hacia Rosalía. "No importa si ella me defiende o no, si sale una noticia diciendo que tú hiciste esto, ya te ponen el estigma (…) Nuestra relación era muy positiva, nada tóxico. Muy bonito", asegura,