Britney Spears dedica a sus dos hijos, que no le hablan, sus últimos 'posts' del año

Año nuevo, vida nueva. A buen seguro eso es lo que ha tenido que pensar Britney Spears mientras despedía el ya pasado 2023 en su cuenta de Instagram. Porque si la artisa ha logrado reconciliarse con su madre, Lynne Spears, y está camino de hacerlo con su hermana, Jamie Lynn, era obvio quiénes serían los siguientes miembros de su familia con los que quiere volver a tener relación: sus hijos.

Y como una imagen vale más que mil palabras, la Princesa del Pop ha decidido darle la bienvenida al 2024 publicando en las últimas horas del 31 de diciembre hasta tres fotografías, una de ellas con ambos y varios cachorros, y las otras dos publicaciones, cada una con uno de sus pequeños, Sean Preston y Jayden James, que hoy en día tienen 18 y 17 años respectivamente.

Las fotografías, obviamente, se remontan a otros tiempos para la artista de 42 años, cuando madre e hijos tenían relación. Sin embargo, la autora de éxitos como Toxic o Womanizer hace más de dos años que no ve a sus hijos, los cuales tuvo con el bailarín Kevin Federline.

De hecho, es a este a quienes acusan los fans de haber educado a sus hijos de tal forma, aprovechando la tutela bajo la que vivía Britney, para que no quieran tener ninguna relación con su madre. De hecho, hoy por hoy viven con él en Hawái, adonde se mudaron recientemente toda su familia sin que Britney se opusiera en absoluto.

Ello no quita que la cantante no esté deseando volver a retomar los lazos con sus hijos como está haciendo con el resto de su familia. De hecho, y aunque no se estén viendo, parece que sí que se están volviendo a escribir algunos mensajes, según explican desde TMZ, lo que podría significar un primer acercamiento entre ambas partes.

En su momento, los hijos, entonces menores, aseguraron que les daba "vergüenza" de las publicaciones de su madre en redes sociales, añadiendo a la ecucación que necesitaba, según ellos, volver a tratarse la salud mental. Britney, molesta y cabreada, pues más de una vez ha relatado lo mal que lo pasó ella en los centros psiquitátricos, tildó a sus hijos de "gorrones desagradecidos".