Todas las rupturas de famosos de este 2023: de Chenoa y Miguel Encinas a Rosalía y Rauw Alejandro

Si de por sí son algo común en el día a día de la gran mayoría de la población, las también rupturas han estado siempre a la orden del día entre los famosos: una relación que ha sido más fulgurante de lo esperado, un matrimonio longevo que ha decidido tomar caminos separados o una pareja a la que se le acaba el amor de tanto usarlo.

Sin embargo, este 2023 que ya acaba ha estado bastante lleno de carteles de The End en historias de amor entre el star system, tanto en España como entre las celebrities al otro lado del Atlántico, que han visto cómo de la noche a la mañana volvían a la soltería, algunas de ellas incluso encontrando pareja de nuevo.

Aquí repasamos esos puntos finales que les han puesto una gran variedad de rostros conocidos a sus relaciones.

Dua Lipa y Romain Gavras

Dua Lipa y Romain Gavras. Stephane Cardinale / Corbis / Getty

Ha sido precisamente a principios de este diciembre cuando Dua Lipa y el director de cine Romain Gavras han puesto fin a su relación después de ocho meses juntos. Según parece, la razón es un enorme cliché: la cantante de 28 años quería centrarse en su carrera profesional y no tenía tiempo para una relación.

Malú y Albert Rivera

Malú y Albert Rivera en una imagen de archivo. JLVM / GETTY IMAGES

Tras cuatro años de relación y una hija en común, el pasado mes de junio la cantante Malú y el expolítico Albert Rivera ponían el punto y final a su historia de amor. Algunas personas cercanas achacan esta ruptura no peleas o terceras personas, sino a que el desgaste de la convivencia ''les pasó factura''.

Aitana y Sebastián Yatra

Aitana y Sebastián Yatra en 'La Voz Kids'. ATRESMEDIA

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada uno viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año". Con esas palabras Sebastián Yatra daba a conocer, después de que comenzasen las especulaciones tras la ausencia de Aitana en los Grammy Latinos, que ya no estaba con la cantante catalana.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, en un evento en abril de 2023. Cindy Ord / Getty

La falta de pasión que venían arrastrando. Esa es la gran razón esgrimida detrás del divorcio etre Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, que ha dejado sin palabras a todo Hollywood. No es para menos: la pareja, que tiene dos hijos en común, llevaba 27 años de historia de amor.

Britney Spears y Sam Ashgari

Sam Asghari y Britney Spears, en 2018. J. Merritt / Getty

Pareja desde hace siete años, marido desde hacía apenas 14 meses... Y exesposo en 2023. Britney Spears y Sam Asghari, quien ha sido su gran apoyo durante el último tramo de la tutela paterna que vivió, así como uno de los que mejor sale parados de la autobiografía de la artista, rompieron en agosto.

Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro. Getty Images

La noticia llegaba justo antes de agosto. Después de dos años de relación, la colaboración musical RR e incluso un compromiso matrimonial, Rosalía y Rauw Alejandro se decían adiós. Según las informaciones, tanto la catalana como el puertorriqueño han conseguido rehacer sus vidas, pero para sus fans quedarán sus actuaciones en los Grammy Latinos sutilmente dedicadas.

María Casado y Martina diRosso

María Casado y Martina diRosso. Patricia J. Garcinuno / Getty Images

De las más recientes. Este mismo diciembre, la presentadora María Casado escribía en redes, hablando de su amor por Martina diRosso: "Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela [su hija en común] a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón".

Fernando Alonso y Andrea Schlager

Fernando Alonso y su pareja, la periodista Andrea Schlager AFP7 vía Europa Press

Aunque comenzaron su relación hace tres años, Fernando Alonso y la periodista Andrea Schlager anunciaban de mutuo acuerdo en abril que ya no estaban juntos. "Queríamos contaros que nuestra relación de pareja terminó. Hemos tenido la suerte de compartir un tiempo fantástico juntos, y lo seguirá siendo, pero con un cariño diferente", decía su comunicado.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef. dpa/picture alliance via Getty

A principios de julio saltaba la noticia de que el cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef se divorciaban tras seis años de matrimonio y cuatro hijos, todos ellos por vientre de alquiler, en común.

Joe Jonas y Sophie Turner

Sophie Turner y Joe Jonas. FilmMagic / GETTY

Uno de los más sonados, por todo lo que ha supuesto el divorcio, con ambas partes buscando la custodia de sus dos hijas en común. Pero sea como fuere, desde septiembre Joe Jonas y Sophie Turner ya no son marido y mujer.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello. GETTY IMAGES

Ambos han rehecho ya sus vidas, pero es cierto que a muchos les sorprendió que, después de siete años de relación, Sofía Vergara y Joe Manganiello decidiesen dar por terminada su historia de amor. Hay quien ha asegurado que el alcohol ha podido ser la causa —la intérprete sí bebe, mientras que el actor lo detesta—.

Chenoa y Miguel Encinas

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Marc Piasecki/Getty Images

El 17 de junio de 2022, en Palma de Mallorca, Chenoa y Miguel Encinas se casaban. Y sin embargo, justo antes de acabar el siguiente año, ambos se han separado, admitiéndolo por separado e incluso con la cantante, entre risas, desahogándose con que su boda le ha salido "fatal".

Reese Witherspoon y Jim Toht

Reese Witherspoon y Jim Toth, en enero de 2018. Jeff Kravitz / Getty

Todo un ejemplo de divorcio en Hollywood. Uno con el otro se portaron como debían después de haber compartiro 12 años de matrimonio, teniendo tanto Reese Witherspoon como Jim Toth la custodia compartida de su hijo en común y repartiendo equitativamente sus bienes.

Ester Expósito y Nico Furtado

Ester Expósito en el Festival de Cannes 2023 Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

La noticia salía a la luz este mismo diciembre: Ester Expósito y Nico Furtado han roto su relación, según había podido confirmar la revista Hola. Al parecer, y a pesar de los dos años de relación, la diferencia de edad (él es 12 años mayor que ella) y sus agendas, con cada uno centrado en su carrera, han sido el detonante.

Kevin Costner y Christine Baumgartner

Christine Baumgartner y Kevin Costner. Getty Images

Fueron 24 años de relación y 18 de matrimonio, pero el final parecía de todo menos el de una historia de amor. Uno de esos divorcios grotescos, en el que se llegó a hablar de que "el lujo" estaba "en el ADN" de sus tres hijos en común en el tema de la manutención. Y luego una casa de la que ninguno se quería marchar... Kevin Costner y Christine Baumgartner dejaron una separación para la historia de este 2023.

Kylie Jenner y Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott, en los 2022 Billboard Music Awards. Getty

Comenzaron a salir en 2017, lo dejaron en 2019 después de que viniese al mundo su primera hija, Stormi, y luego, al año siguiente, retomaron su amor, que tuvo como nuevo fruto el nacimiento de su segundo bebé en 2022. Pero en enero de 2023, y esta vez, parece, de forma definitiva, su relación se ha roto. Tanto, que Kylie Jenner ahora sale con Timothée Chalamet.

Laura Escanes y Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna en Menorca @lauraescanes/Instagram

A mediados de octubre, y de forma repentina y sorpresiva para sus fans, Laura Escanes y Álvaro de Luna ponían fin a su relación de apenas un año. Un mes después aseguraba ante los medios un "Él y yo sabemos lo que hemos vivido" para no dar explicaciones sobre la ruptura, si bien aceptaba de buen grado que el cantante pueda usar el duelo para componer.

Ariana Grande y Dalton Gomez

Ariana Grande y Dalton Gomez ARIANAGRANDE / INSTAGRAM

Solo llevaban dos años casados, pero apenas había fotografías ya de Ariana Grande y Dalton Gomez en sus redes sociales. Y comenzaron unas especulaciones que luego derivaron en una posible tercera persona, Ethan Slater, quien a su vez estaba casado... Pero que hoy por hoy es el nuevo novio de la cantante.

Taylor Swift y Joe Alwyn

Taylor Swift y Joe Alwyn, en octubre de 2019 en Nueva York. Robert Kamau / GC Images / Getty

Ocurrió tan a comienzos de año que parece de otra época, de cuando Taylor Swift era bastante hermética para mostrar amor en público. Pero sí, en 2023 la milmillonaria artista y Joe Alwyn cortaban. Y eso fue mucho antes de la aparición en la ecuación de su nueva pareja, Travis Kelce.

Bad Bunny y Kendall Jenner

Kendall Jenner y Bad Bunny, pillados en Coachella Canva / Getty / Montaje: 20minutos

El puertorriqueño Bad Bunny y la modelo y empresaria Kendall Jenner "ya no son pareja". Así de contundente se mostraba hace unos días la revista People dando a conocer que, si bien habían comenzado a salir a principios de 2023, desde octubre no se les había vuelto a ver juntos. Y que eso se debía a que ya no estaban juntos.

María Pedraza y Álex González

Los actores Álex González y María Pedraza. GETTY IMAGES

Iniciaron su noviazgo en 2021, confirmándolo poco después ambos actores en sus redes sociales. Sin embargo, este 2023 ha sido el final de la relación entre Álex González y María Pedraza. Además ella ha borrado todo contenido sobre él de sus redes.

Mariah Carey y Bryan Tanaka

Mariah Carey y Bryan Tanaka, en enero de 2018. Kevin Mazur / Getty

Llevaban siete años juntos, pero la diferencia de edad de 14 entre ellos y las ganas de él de formar una familia y ser padre han sido lo que ha puesto punto y final a su amor. La cantante Mariah Carey y el bailarín Bryan Tanaka han roto este 2023, saliendo a la luz recientemente.