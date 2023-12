Primeras imágenes de James Spears, padre de Britney Spears, tras la amputación de su pierna

Por primera vez desde que saliese a la luz la amputación de su pierna, James Spears ha sido fotografiado. Las imágenes muestras al padre y extutor legal durante 13 años de Britney Spears a la salida de un almacén de Kentwood, en el estado de Luisiana, su ciudad natal, y fueron tomadas este pasado martes.

En las fotografías, James, de 71 años, aparece recibiendo ayuda de un amigo para pasar del asiento del copiloto de un coche a la silla de ruedas que ahora se ve obligado a utilizar, ya que su pierna derecha fue amputada parcialmente a finales de noviembre, diez centímetros por encima de la rodilla.

James, que según las últimas informaciones antes de la operación se encontraba en un delicado estado de salud, entrando y saliendo continuamente de hospitales desde el pasado mes de octubre, utilizaba unos pantalones deportivos con la pernera derecha estaba atada con un nudo justo por debajo de donde se produjo la amputación.

A principios de este diciembre, una fuente le aseguró al portal de noticias que James Spears está viviendo "en una autocaravana al lado del almacén en el que guarda todas las cosas de Britney", así como explicó que la operación se produjo porque "le hicieron un reemplazo de rodilla y contrajo una terrible infección".

Asimismo, la fuente explicó que James se había sometido ya a múltiples cirugías fallidas para intentar reparar el nuevo implante, el cual tuvo lugar a mediados de la década de los 2000, aunque la amputación era "un último recurso" que finalmente se han visto obligados a llevar a cabo.

Por su parte, Britney todavía no ha hablado públicamente sobre los problemas de salud de su padre, si bien es cierto que está intentando reconciliarse con el resto de su familia, como se ha podido ver en las últimas semanas con su reencuentro con su madre y un post de Instagram acerca de lo "orgullosa"que estaba de la participación de su hermana, Jamie Lynn Spears, en el programa Dancing with the Stars.

Aun así, la cantante de 42 años fue muy criticada, llegando incluso a decirse que el empeoramiento de la salud de su padre se debía a ella, por no socorrer a su padre en esta difícil etapa. Sin embargo, aunque subió a su Instagram una foto de ambos, eliminándola poco después —no tenía pie de foto alguno—, otros usuarios han recordado que no tiene por qué perdonar a su padre después de lo que le hizo pasar durante el tiempo que duró su tutela.