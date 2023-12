Britney Spears no tiene intención de reconciliarse con su padre a pesar de sus problemas médicos

A pesar de los últimos rumores, que aseguraban que Britney Spears se sentía en parte responsable del deterioro de salud de su padre, James Spears, el cual ha conducido a que le hayan amputado una pierna, y que por ello pensaba reconciliarse con él, nada más lejos de la realidad: la artista no tiene intención alguna de retomar la relación con su progenitor.

Según han podido saber desde el portal de noticias Page Six, la Princesa del Pop, de 42 años, estas habladurías son totalmente infundadas y que Britney ni "echa de menos" a su padre, tal y como habían publicado desde TMZ, ni por supuesto se está planteando enviarle dinero para ayudarlo en estas nuevas circunstancias.

La autora de éxitos como Oops... I did it Again o Womanizer y su padre no han podido llegar nunca a un acuerdo en los tribunales sobre la supuesta mala praxis durante la gestión de las finanzas de Britney durante su tutela, a pesar de que la justicia sí que le dio la razón en que ya no era necesaria.

Es por ello que es poco probable que la cantante tenga intención de apoyar económicamente a James, además de que no cabría tampoco la posibilidad de que no tenga recursos por sí mismo, ya que, según los documentos judiciales, se pagó a sí mismo un total estimado de seis millones de dólares durante los 13 años por su labor como tutor.

Asimismo, una fuente anónima le ha hecho saber al medio que, si bien Britney sí que ha tenido acercamientos recientes con su madre, Lynne, y que también pretende hacer lo mismo con su hermana, Jamie Lynn Spears, el caso de su padre es completamente diferente, y que "jamás le va a perdonar por los abusos y los traumas que le causó".

En sus recientes memorias, La mujer en mí, Britney acusa a su padre de insultarla repetidamente, afirmando que era una "gorda", dejándola alimentarse exclusivamente de pollo y verduras en conserva durante dos años, así como no le perdona que la ingresara en 2014 en una clínica de rehabilitación junto a "adictos al crack y a la heroína". En un momento dado, de hecho, se refiere a él como el líder de una secta.

Aun así, según TMZ, Jamie mantiene la esperanza de reconciliarse con su hija porque "no hay nada más que prefiera tener" que una relación con ella, además de que no alberga "ninguna mala voluntad" en ello. Sin embargo, no parece que esa sea en absoluto la intención de Britney.