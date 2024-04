Frank Cuesta, en 'El Hormiguero': "Le tengo fobia a los humanos, es el único animal que hace daño porque sí"

El herpetólogo Frank Cuesta visitó este martes El Hormiguero para contarle a Pablo Motos las dos graves y recientes experiencias cercanas a la muerte por las que ha pasado en este 2024.

En la primera sufrió la fuerte embestida de un ciervo y en la segunda la picadura de una rana venenosa por la que tuvo que ser hospitalizado: "¿Quieres dejar de intentar morirte?", le dijo el presentador.

Entre risas admitió que, en la ocasión de la picadura de la rana, había sido la más angustiosa de todas las veces que había sido envenenado por un animal: "En el santuario tengo unos 400 animales y ciento y pico de ellos me podrían matar".

"Son ranas que en cautividad no son venenosas por la alimentación que llevan, pero yo las tenía en una zona abierta en la que estaban comiendo insectos", recordó.

"Mi falta de conciencia me hizo coger un montón de ranas para limpiar la zona, yo siempre llevo heridas en las manos que estuvieron en contacto con las ranas. Al rato empecé a encontrarme muy mal", añadió.

Y explicó que "la sensación era que se me iba la vida, de que se me paraba el cuerpo, no sentí dolor alguno, sino que no podía ni respirar, que mis órganos se iban apagando. Era una muerte silenciosa. Cogí el coche y me fui al hospital, no sé ni cómo conseguí llegar conduciendo. Allí, en el hospital, me hicieron lo primero una diálisis para recuperar los riñones".

También comentó que el ciervo que le atacó, lo volverá a hacer, "pero estaré preparado", admitió Cuesta. "Es que me quebró el coxis, me clavó los cuernos y me partió dos costillas", enumeró el invitado.

"El ciervo que me atacó se llama Perrito, le conozco desde que era muy pequeño, ya que le rescatamos porque le utilizaban como atracción", comentó.

"Es un animal con el que tengo mucha relación y muy buena, pero es el macho alfa de la manada. Un día, que me vio acorralado, me embistió, me tumbó y estaba dispuesto a matarme. La naturaleza es así y para el ciervo era una lucha de poder", señaló.

Pero "durante el ataque creí que lo podía matar yo agarrándole del cuello, pero no lo quería hacer, así que pensé que tenía que aguantar. Aguanté cinco minutos, que fueron eternos, vi que estaba cansado y le lancé piedras hasta que paró, humillado y pude huir".

También explicó que "una jirafa es peor que un león porque te mata si has entrado en su territorio. Y un elefante te mata porque sí, además arrasa con todo. En una ocasión estuve 12 horas subido a un árbol porque había abajo un grupo de elefantes".

"¿Hay algún animal al que le tengas fobia o no te guste?", le preguntó Motos. Cuesta le contestó que "le tengo fobia a los humanos, es el único animal que hacer daño porque sí y lo disfruta".

El valenciano le dijo: "Cuando estás con humanos tienes una mirada de macho alfa, pero cuando estás con animales, tienes una mirada de ternura".

Por último, Motos quiso saber de dónde sacaba el herpetólogo el dinero para mantener su santuario en Tailandia: "De los vídeos de mi canal de YouTube, de mis directos en Twitch poniendo a parir al Gobierno y la gente que viene a pasar un par de días allí conmigo", aseguró Cuesta.