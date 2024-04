David Bisbal, en 'El Hormiguero': "Las sillas de 'La Voz' México son mejores que las de España"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Eva González, David Bisbal y Lola Índigo, que le presentaron a Pablo Motos la nueva edición de La Voz Kids, que se estrena el sábado 13 en el prime time de Antena 3.

Con Eva González en la conducción y Bisbal e Índigo como parte del equipo de coaches de la edición, el programa buscará las voces más espectaculares entre los más pequeños.

"Me estreno como coach este año, pero ha sido horrible decirle que no a un niño, aunque en La Voz Kids no les decimos que no, les damos la espalda porque no nos damos la vuelta", comentó Índigo.

Bisbal, por su parte, destacó que a los pequeños participantes "musicalmente hablando, hay que tratarles como adultos, no como niños, les doy consejos para personas que van a competir".

González, por su parte, recordó que "las abuelas me regalan santos y estampitas de vírgenes de sus pueblos. Es que los coaches no saben las historias de los participantes, yo sí. A veces me enfado con ellos".

El presentador destacó que Bisbal tenía una queja: "Me gusta chinchar a la productora, pero es verdad que las sillas de La Voz en México son mejores que las de España".