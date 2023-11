Young Miko, en 'El Hormiguero': "Me hice tatuadora y mis primeras prácticas fueron en mi piel"

La rapera, cantante y compositora puertorriqueña María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, más conocida como Young Miko, fue la encargada de cerrar la semana de El Hormiguero este jueves.

La artista que comentó con Pablo Motos su carrera profesional, sus éxitos y algunas curiosidades de su vida personal, como que escribió a Feid sin conocerle: "Es que antes de ser artista, soy fan", reconoció la cantante.

El presentador también destacó la cantidad de tatuajes que llevaba Young Miko en su piel: "Me han dicho que eres tatuadora... ¿Hay alguno que no te guste o todos tienen significado?".

La puertorriqueña le contestó afirmativamente y le explicó que "llevo un templo en el brazo que representa a mi familia, pero una advertencia: No hagas prácticas en tu piel".

Young Miko, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Me hice una especie de nave especial en el pie y, al verlo, lloré arrepentida. Ahora, en cambio, siento cierta nostalgia", comentó la invitada.

También comentaron el dragón que llevaba en su piel Young Miko: "Me lo hicieron entre dos tatuadores y tardaron unas 12 horas, pero no me dolió mucho", admitió. "Para cuidarlos bebo mucha agua y me pongo crema", añadió.