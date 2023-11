Pablo Motos 'se pasa de la raya' en 'El Hormiguero' hablando sobre el destino

Por primera vez en la 18ª temporada de El Hormiguero, Pablo Motos retomó su sección Pasarse de la raya este miércoles en los últimos minutos del programa que había protagonizado la invitada, María Becerra.

El valenciano comentó: "Esta noche quería hablar de un tema que tenemos todos en la cabeza y no sabemos si sí o si no. Yo no creo en el destino".

"Pero he vivido lo suficiente para darme cuenta de que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Ni antes, ni después, ni cuando nos apetece, ni cuando lo deseamos. Suceden cuando de verdad las necesitas y estás preparado para recibirlas", señaló.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El conductor del programa de Antena 3 continuó diciendo que "no sé si existe el destino, pero sé seguro que si aquel día no hubiese ido a aquel sitio y hubiese conocido a aquella persona que me dio aquella oportunidad, seguramente hoy no estaría aquí".

"Y pasó cuando tenía que pasar. Si hubiese ocurrido antes, seguramente me habría asustado o no habría estado preparado para estar a la altura de las circunstancias. Aquella persona apareció cuando tenía que aparecer, cuando yo ya estaba preparado para ser yo", aseguró.

Motos señaló que "si observas la vida, hay como un guion invisible, casi imperceptible, que vamos siguiendo sin darnos cuenta y que nos va llevando a donde tenemos que ir".

"Aquí te espera tu primera oportunidad, aquí el primer amor, aquí la persona con la que vas a compartir tu vida, aquí algún fracaso que te ayudará a mejorar, aquí algo horrible que te abrirá los ojos y que te hará fuerte, aquí el primer éxito, el primer cumplido...", continuó explicando.

"Todo a su debido tiempo, aunque no lo parezca, aunque casi siempre nos impacientemos y nos desesperemos porque no acaba de llegar lo que deseamos que llegue", admitió.

El presentador afirmó que "leí una vez que el destino no es la imposición de un camino, no es la imposición de un camino del que no te puedes salir, es encontrar tu camino, es hacer lo que tienes que hacer para llegar a ser tú mismo".

"Y para ser tú mismo no solo necesitas la ayuda de los amigos, también necesitas la ayuda de los enemigos, de todos y cada uno de los que se cruzan en tu vida en el momento justo para enseñarte algo, para indicarte por donde debes de seguir o por donde no", comentó

Para concluir, Motos destacó que "si tienes un poco de paciencia, verás que todo va sucediendo cuando tiene que suceder, ni antes, ni después, como siguiendo un guion escrito por el caprichoso guionista del destino. Así es que, como dice el proverbio, pase lo que pase, tú sigue plantando el árbol. El que resiste, tiene garantizada la sonrisa del destino".