Ricardo Gómez esposa a Pablo Motos en directo en 'El Hormiguero': "No quería agredirte"

Belén Cuesta y Ricardo Gómez presentaron en El Hormiguero este martes su nueva serie, Romancero, que se estrena en Prime Video el próximo 3 de noviembre. Esta ficción de terror cuenta la huida de dos jóvenes que escapan de las fuerzas de la ley, de criaturas sobrenaturales y de sí mismos.

En Romancero, el actor interpreta a un policía: "Mi personaje en la serie, Sorroche, aglutina lo peor de la sociedad. Es fascista, racista, xenófobo...", señaló el invitado.

Pablo Motos comentó que a Gómez no se le dio muy bien el momento en el que su personaje le ponía unas esposas a otro miembro del equipo de la ficción.

El presentador retó al actor a hacerlo en directo y que intentara ponerle unas a él. El invitado lo intentó, pero al final no pudo esposar al valenciano.

"Es que no quería agredirte, yo tenía un especialista que me enseñó a ponerlas", se justificó el intérprete tras no conseguir colocarle las esposas a Motos.