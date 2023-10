Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' lo que más valora en un restaurante

Como cada jueves, tras la entrevista al invitado del día, el cantante colombiano Feid (que presentó su nuevo disco, Mor, no le temas a la oscuridad), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Tras comentar algunos temas de la mudanza de Tamara Falcó y de política, el presentador quiso concluir la charla con una pregunta: "Para vosotros, ¿qué es lo más importante de un restaurante?".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

La primera en contestar fue Cristina Pardo, que señaló: "Que la comida esté rica y salir bien, no con hambre como para comerte un bocadillo a la salida".

Juan del Val, por su parte, comentó que "Lo de la comida está claro, pero también me interesa que el local sea bonito y que esté lleno, por eso no me gustan los reservados, para eso ceno en mi casa".

Juan del Val, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Y si la gente es guapa, pues mejor", añadió, pero tuvo que matizar su afirmación: "Todo el mundo puede ser guapo si se arregla, no me refiero a la genética".

Motos también aportó su opinión: "Para mí son muy relevantes los camareros. Si estás en un buen restaurante y el que te sirve pone cara de asco, no me gusta".