Ricardo Darín recuerda en 'El Hormiguero' su encuentro con Leo Messi: "Me rescató"

Ricardo Darín fue el primer invitado de la semana en El Hormiguero, que presentó en el programa de Antena 3 la gira de su obra de teatro, Escenas de la vida conyugal.

Tras comentar con Pablo Motos algunas curiosidades de la obra, el presentador quiso saber cómo llevaba la fama: "Puedo ir tranquilo por la calle, no me reconoce mucha gente", afirmó el artista.

Ricardo Darín, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Pero el valenciano les recordó al argentino varios momentos en los que él había tenido su particular momento fan: "Siempre me ha gustado mucho Woody Allen, y la primera vez que le vi, me abracé a él, y eso no le gusta nada...".

"La segunda vez fue en Nueva York, nos juntaron para una entrevista y nos dieron una lista de cosas que no debíamos hacer. Una de ellas era no apretarle mucho la mano al saludarle. Yo lo hice de lo nervioso que estaba", admitió entre risas.

La siguiente anécdota fue con Diego Armando Maradona (este 30 de octubre cumpliría 63 años): "Nos conocimos cuando él tenía 15 años y yo 18. Me pidió un autógrafo para su madre. En nuestra larga amistad tuvo enfados y reconciliaciones a partes iguales", señaló.

Por último, también recordó lo que le sucedió con el 8 veces ganador del Balón de Oro, Leo Messi: "Me salvó cuando no había nadie", comenzó explicando el actor.

"Estaba en Barcelona en pleno invierno, en la calle, y no encontraba ningún tipo de transporte que me llevase de vuelta donde me alojaba, ni había nadie por la calle. Fue entonces cuando apareció Messi en su coche, me rescató, y me llevó hasta mi hotel", aseguró Darín.