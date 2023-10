Ricardo Darín, en 'El Hormiguero': "Mi mujer me tiene que recordar con quién me he enfadado porque se me olvida"

"La televisión se vuelve interesante cuando viene Ricardo Darín a divertirse a El Hormiguero", afirmó Pablo Motos este lunes al recibir a su invitado.

El actor presentó la gira que está realizando con su obra de teatro, Escenas de la vida conyugal, por toda España. El argentino, que comparte escena con la actriz Andrea Pietra, arrancará las representaciones el día 1 de noviembre en Valladolid y acabará en Madrid a mediados de diciembre.

.@BombitaDarin vuelve de gira por España con la obra “Escenas de la vida conyugal” #DarínEH pic.twitter.com/8Q9RLBFUT9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 30, 2023

"Llevo haciendo esta obra 10 años, pero siempre incluimos cosas nuevas para actualizarla", explicó Darín, que charló con Motos sobre las relaciones de pareja.

"Hay que vigilar el depósito del rencor, si lo tienes pequeñito, todo va bien, pero como sea grande...", señaló el valenciano. Pero el actor le sorprendió con una afirmación.

"Flor, mi mujer, me tiene que recordar de quién me he enfadado porque, mira que tengo buena memoria por mi profesión, pero no almaceno el sentimiento del rencor, solo me dura un rato y luego me olvido", reconoció el argentino.