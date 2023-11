María Becerra, en 'El Hormiguero': "Me lavo las manos con sal para limpiar las malas energías"

María Becerra, que está en España para actuar en la gala de los Premios 40, fue la invitada del miércoles festivo en El Hormiguero, donde le presentó a Pablo Motos su nuevo single con Chencho Corleone, Piscina.

Además, el presentador destacó que en marzo será la primera argentina en conseguir llenar el estadio de River Plate en Buenos Aires, que cuenta con un aforo para 65.000 personas.

"Fue tremendo, se saturó la página de venta de entradas. La gente con el ordenador y varios teléfonos para comprarlas... fue una locura total", afirmó la artista.

El presentador destacó una manía que tenía la cantante: "¿Es verdad que te lavas las manos con sal?", le preguntó. "Sí, los días que veo a mucha gente, la saludo, me cuentan sus cosas... me lavo las manos son sal para limpiar las malas energías", explicó Becerra.

La artista comentó que lo hacía por recomendación de su amiga Nikki, que estaba en el plató del programa de Antena 3 y Motos pidió que le dejaran un micro para que explicara por qué lo hacía.

"Es algo que consulté a varias brujas y me dijeron que para limpiar las malas energías, me echara por encima sal y me lavara las manos también", argumentó.