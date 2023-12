Xavier Sardà se sincera en '100% Únicos' sobre la trágica muerte de su hermano Juan, a los 26 años: "Pasé mucho miedo y vergüenza"

"La llamaría. Hay días que la llamaría. Hay gente que te haces la idea claramente de que se ha muerto. Con Rosa, como tengo tantos programas de televisión, tantas películas y obras de teatro que están online, no la pierdes del todo". Con estas palabras, Xavier Sardà recordaba a su fallecida hermana Rosa María Sardá en el estreno del programa Crónicas Marcianas. El reencuentro, emitido el pasado 12 de noviembre.

Tras su regreso a Telecinco, el presentador catalán ha acudido a otro programa de la cadena, 100% únicos, para hablar sin filtros de algunos de los episodios más complicados de su vida, en los que su hermana fue un pilar fundamental. "Me enseñó a ser persona, a valorar el talento y a querer incondicionalmente", ha expresado.

Y es que, antes de alcanzar el éxito en televisión, el periodista ha recordado que tuvo que afrontar una trágica y temprana pérdida de la que su familia aún no se ha recuperado. "Mi hermano pequeño murió en aquella época en la que todo el mundo moría de Sida. Y Rosa era incondicional. Pasé mucho miedo, angustias y, después, pasé vergüenza. El trato a los enfermos no puede ser que nos aterrorice. Había que convivir con esa enfermedad que por suerte ahora ya no es mortal", ha explicado Xavier, afectado por la muerte de su hermano Juan, quien falleció con tan solo 26 años.

Un joven que, tal y como Xavier y Rosa lo describían en 2020 -poco antes de que la actriz falleciera de cáncer a los 78 años-, heredó la mayor de las bellezas de su familia. "El más pequeño de todos. Los ojos, azul mediterráneo con fondo de lago tenebroso y absorbente. El pelo, virutas de azabache. La boca pequeña, apretada y tierna, como el puño de un recién nacido cuando tiene hambre...(...) Era el más guapo... sin lugar a dudas. Era maravilloso, esbelto como un junco".

Sin embargo, no es la primera pérdida que tuvieron que soportar los hermanos a lo largo de los años. "Mi madre murió cuando yo tenía siete años, mi padre cuando tenía 19, luego murió mi hermano muy joven y no conocí a mis abuelos", recordaba Rosa, en una intervención televisiva.