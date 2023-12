Ania Iglesias detalla en qué invirtió "todo" el dinero de 'Gran Hermano 1', hace 23 años: "Conseguí lo que quería"

Hace 23 años, Ana Iglesias se convirtió en una de las personas más famosas de España. Un grupo de 16 desconocidos entraban por primera vez en la que se acabaría siendo la casa más conocida del país, la de Gran Hermano. No ganó, pero fue protagonista hasta el último día, ya que le llegó a disputar la victoria a Ismael Beiro, primer vencedor del formato.

Eso, unido a sus intervenciones en televisión, a la vallisoletana le reportó popularidad y una buena suma de dinero que ahora, 23 años después, detalla en qué invirtió.

En una entrevista a Iván Reboso para Semana, Ania, que ahora tiene 42 años, cuenta cómo le cambió la vida cuando tenía solo 29. "Fue una etapa muy feliz. Había conseguido lo que quería y fue una época que ha marcado mi vida para siempre. Conservo amistades de entonces. Cada uno tendrá su experiencia, pero yo guardo buenos recuerdos".

Además, asegura ser la misma de antes: "Por encima, la esencia de aquella chica risueña, alegre, divertida y llena de sueños".

Incluso detalla en lo que invirtió "todo" el dinero ganado. "Lo invertí en mi casa (desde donde ha hecho la entrevista) y en formarme con calidad. Siempre he sido muy trabajadora y cuidadosa con el dinero, pero vamos… ¡tengo que trabajar como todos!", asegura. En detalle, Ana indica que la compró "en el año 2001, justo después de salir de GH". "No he vivido continuamente aquí. La vida me ha llevado de un sitio para otro, pero siempre la he mantenido y sigo pagando hipoteca".