Xabier Fortes responde a los que le recuerdan lo que dijo del polémico rótulo de TVE sobre Leonor: "Ni lo borré ni me arrepiento"

Este viernes se dio a conocer que el Tribunal Supremo ha declarado firme la nulidad del despido de Bernat Barrachina, el guionista de RTVE que se encargó de rotular la noticia de la salida del país de la princesa Leonor para estudiar en Gales con la frase "se va de España, como su abuelo" y el periodista y presentador de TVE, Xabier Fortes, ha respondido en sus redes sociales a quienes le han recordado sus críticas al polémico rótulo.

Fortes ha replicado a un twittero que ha compartido una captura de pantalla de un tweet publicado por el periodista, asegurando que eliminó la publicación en la que se puede leer: "El rótulo sobre la princesa Leonor (menor de edad) es intolerable y de pésimo gusto, y la reacción de RTVE absolutamente proporcionada".

El presentador de TVE ha desmentido estas afirmaciones proclamando que "ni lo borré ni me arrepiento" y ha argumentado que "si que critiqué el rotulo porque me parece indecente. Lo expliqué en Infolibre. Leonor (entonces tenía 15 años, creo) no se iba al extranjero por cometer una tropelía como su abuelo, que era lo que venía a decir el tuit. Se fue a estudiar el bachillerato a Gales porque así lo decidieron sus padres".

"Una niña de 15 años, por mucha diadema principesca que luzca, no es culpable de los actos cometidos por su abuelo. Por eso critiqué el rótulo. Igual que me posicioné contra cualquier sanción que se impusiese al autor. Para cualquier duda me remito a mi artículo en Infolibre", ha expuesto el periodista.

Además, ha querido "aclarar varios errores que circulan en X" explicando que "el Consejo de Informativos no puede cesar a nadie, como alguien con un profundo desconocimiento ha publicado. Tampoco yo ya formaba parte de ese Consejo".