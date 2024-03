El vídeo de Carlos Sobera contando en 'La Resistencia' cómo se ha hecho rico está manipulado

"Una presentadora de informativos del Banco de España ha demandado a Carlos Sobera por sus declaraciones durante un programa en directo". Así comienza un vídeo que circula en redes sociales en el que aparece lo que a simple vista parece una presentadora de informativos narrando una noticia sobre la visita del presentador Carlos Sobera al programa La Resistencia, conducido por David Broncano.

Posteriormente, la presentadora da paso a un fragmento del programa donde aparece Sobera diciendo: "Te diré una cosa, no tienes que trabajar para ser rico. Si te das cuenta de eso, estarás bien". "Si hay una manera, ¿por qué no la compartes con nosotros?", cuestiona Broncano. "Piensa en ello. Si alguien puede hacerse millonario en menos de dos meses, para qué seguir trabajando", responde Sobera."Claro, cualquiera puede utilizar mi método, pero quién trabajaría en restaurantes, tiendas o fábricas si todo el mundo fuera rico". "Suena demasiado bien para ser verdad". "Qué milagro. Al principio solo gastaba 300 euros, y ahora este programa me hace ganar decenas de miles de euros al día y funciona incluso cuando duermo", detalla.

Sin embargo, este vídeo es falso. La reproducción está generada mediante inteligencia artificial. Carlos Sobera en ningún momento pronunció dichas palabras en La Resistencia, emitido el 2 de febrero de 2021.

Carlos Sobera no habla en 'La Resistencia' de un programa donde ha ganado "decenas de miles de euros al día"

Para verificar la información, desde INFOVERITAS hemos realizado un análisis detallado de la publicación. En primer lugar, llama la atención la incongruencia del discurso con el que da comienzo el vídeo: "Una presentadora de informativos del Banco de España ha demandado a Carlos Sobera por sus declaraciones durante un programa en directo".

En segundo lugar, hemos visto el programa completo de La Resistencia donde Carlos Sobera fue entrevistado y en ningún momento se da esa conversación entre Broncano y el presentador de First Dates. El programa se emitió el 2 de febrero de 2021 con motivo de la presentación de la obra de teatro que Sobera protagonizaba, llamada Asesinos todos.

En una búsqueda sencilla en Google con las palabras clave 'Carlos Sobera' y 'La Resistencia' se aprecia una noticia de La Vanguardia del 17 de enero titulada "Carlos Sobera, salpicado por una estafa en la que también señalan a David Broncano y Carlos Herrera". En dicha noticia se detalla que esta estafa no es nueva. "Los delincuentes utilizaron el mismo modus operandi en el caso de David Broncano. En esa ocasión, su objetivo era promocionar Immediate Bitwave, una plataforma de criptomonedas". Aunque en esta noticia no se hace mención directa al vídeo analizado, se puede observar que los ciberdelincuentes suelen utilizar normalmente a las mismas figuras públicas para protagonizar sus vídeos.

El post insta a invertir en una plataforma de criptomonedas llamada AI Definity PRO

De hecho, si observamos otras publicaciones en redes sociales que hacen mención a dicho vídeo observamos que normalmente se comparte junto a una entrevista fraudulenta trascrita, que insta a invertir en una plataforma llamada AI Definity PRO. En dicha entrevista manipulada dan las instrucciones para formar parte de la plataforma. Primero te debes registrar en el enlace que te facilitan y luego esperar la llamada «del responsable de la plataforma AI Definity PRO».

Sin embargo, al final de la supuesta entrevista se dan unos datos que hacen saltar las alarmas: «Si tienes la suerte de leer este artículo, debes saber que puede ser borrado en breve, como sucedió con esta retransmisión. Así que guarda cuanto antes el enlace oficial a AI Definity PRO, que nos ha facilitado el propio Carlos Sobera para nuestro equipo de redacción», detallan.

No es la primera vez que desde INFOVERITAS damos a conocer fraudes que implican a personajes relevantes o famosos y a medios de comunicación, como este, en este caso, con Cristina Pedroche también en La Resistencia.

Tal y como informa la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) son ya "varios los personajes populares que han visto cómo se ha utilizado su imagen para promocionar estafas o negocios fraudulentos a través de Internet".

Es falso que el Banco de España ha demandado a Carlos Sobera por sus declaraciones durante un programa de La Resistencia. Las informaciones que difunden este mensaje provienen de un deepfake, es decir, un vídeo manipulado donde lo que se busca es convencer a los usuarios para invertir en una plataforma de criptomonedas llamada AI Definity PRO. En el vídeo original de la entrevista al presentador, fechado el 2 de febrero de 2021, no se realizan las declaraciones que se manifiestan en el vídeo analizado.