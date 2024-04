La víctima de un atraco a mano armada relata cómo vivió los hechos: "Al principio, creíamos que era una broma"

Vivir un atraco es uno de los episodios más traumáticos que los comerciantes de nuestro país pueden vivir. Este jueves, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, las imágenes del momento en el que un atracador armado con una escopeta entró en un restaurante de Linares, en Jaén.

En las imágenes se ve cómo el hombre armado amenaza a los trabajadores para que le entreguen el dinero de la caja, pero los empleados, lejos de ceder, deciden enfrentarse al delincuente y, después de unos segundos, aparecen con varios cuchillos.

Como el atracador no esperaba la defensa de los trabajadores, deja la escopeta en la barra del bar y huye del lugar. Así, el matinal de Cuatro ha podido hablar, en directo, con Haaron Rashid, víctima del atraco y propietario del negocio.

"Entra una persona con un arma de fuego, la verdad, no lo pensábamos y, al principio, creíamos que era una broma. Entró por la puerta, iba encapuchado y lo que más raro me pareció fue que tenía como un uniforme de la Guardia Civil", ha señalado Haaron.

De la misma manera, la víctima ha agregado que cuando el atracador comenzó a pedirles el dinero de la caja y ha llevar a cabo una cuenta atrás, los empleados entraron en la cocina para coger los cuchillos con los que defenderse: "Con los nervios, me hice un corte en la mano y me tuvieron que dar puntos. Estuve en urgencias, no fue para tanto, pero me corté".

"Me quedé bloqueado, no sabía qué hacer ni cómo actuar y cuando ya sacó mi amigo el cuchillo y nos vio que salíamos con un cuchillo es cuando se intentó ir", ha señalado Haaron Rashid que, sin embargo, ha confesado que el atracador no ha podido ser identificado.