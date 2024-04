Joaquín Prat, sobre los casos de corrupción en el fútbol: "No cabe ni un chorizo más. Los decentes estamos hasta los..."

Tras haber sido detenido por la Guardia Civil, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido puesto en libertad. El canario fue acusado de blanqueo de capitales e irregularidades en los contratos de la institución deportiva.

Este jueves, desde la mesa de actualidad de Vamos a ver, Joaquín Prat ha puesto de manifiesto su enfado: "¿Cómo proyecta esto sobre la salud de nuestro fútbol en el exterior? El fútbol, a nivel nacional, porque la Federación Española de Fútbol es mucho más que la Selección Española".

"Siete años lleva el juicio esperando al caso Soule. Luego, es increíble. Tú ves todos los periódicos hoy en día y ves una cantidad que, por esto, por lo otro o porque estaba coincidentemente en un lugar donde adjudican presupuestos y le acaba cayendo a una entidad que está administrada por un hermano que es primo y tal...", ha señalado el presentador.

"No cabe, y no lo digo por Rubiales, no cabe ni un chorizo más y yo pensaba que esto había acabado ya, pero cada vez hay más chorizos en España. Los decentes estamos hasta los cojones", ha sentenciado, muy molesto, Joaquín Prat en el plató de Telecinco.