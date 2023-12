La verdad tras la famosa pregunta de Lourdes Lancho a Rocío Jurado: "¿Me puede decir su talla de sujetador?"

"¿Me puede decir su talla de sujetador?", fue la famosa pregunta que se le hizo a Rocío Jurado. La periodista era Lourdes Lancho, y durante la noche del jueves explicó en Lazos de sangre la verdad tras aquella anécdota que pasó a la historia.

Todos los tertulianos coincidieron en que la respuesta de la coplera fue magnífica: "El único sujetador que me importa es el mental, que es el que te tendrías que poner para no hacerme esa pregunta". Pese a todo, Lancho aseguró que la pregunta no fue ninguna casualidad.

"Era una sección en el programa de Julia Otero con preguntas rápidas, ingeniosas y cómicas", explicó la periodista. "Le pasamos el cuestionario antes del programa para que pudiera contestar de forma contundente", reveló.

Así se gestó el 'zasca' de Rocío Jurado a Lourdes Lancho (@loulancho), que le preguntó por su talla de sujetador.



Lo cuenta la periodista en @lazosdsangreTVE 🥲 #LazosRocío pic.twitter.com/o38AxfE31V — La 1 (@La1_tve) December 14, 2023

Además, Lourdes aseguró que se rio mucho porque Rocío estuvo muy bien, a pesar de estar planificado. Rocío Carrasco defendió la originalidad de su madre: "La pregunta la sabría, pero la respuesta era suya y nadie se la dijo".

Mariló Montero señaló que era una buena pregunta periodística: "Su escote era un debate nacional, porque rompía las reglas a través del vestuario". Por su parte, Mercedes Milá aseguró que ella le hubiera puesto las manos sobre los pechos directamente, mientras reía.