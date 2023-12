María del Monte relata cómo conoció a Rocío Jurado: "Seguí cantando gracias a su insistencia"

Rocío Jurado fue la protagonista de la noche en la última entrega de Lazos de sangre en La 1. Rocío Carrasco, hija de 'la más grande', condujo el documental donde los seres queridos de la artista hablaron sobre ella.

María del Monte fue una de las artistas que participaron, relatando cómo se conocieron ella y la coplera. "Fue en un rastrillo, cuando yo era una pipiola", comenzó a relatar.

"Ella le decía a la gente que si podían hacer el favor de callarse porque no sabían lo que estaban escuchando", añadió, haciendo referencia a ella misma cantando. "Me quedé muda, preguntando que qué estaba diciendo", aseguró.

Además, la sevillana contó que Rocío le ayudó para que le ficharan en la discográfica, a pesar de que ella no estaba convencida. "Me dijo que, como tirase la toalla, me arrancaba la cabeza", explicó con emoción.

Del Monte agradeció que la chipionera se empeñara en su valía: "Seguí cantando gracias a su insistencia". Las bonitas palabras de María con Rocío fueron secundadas por otros personajes, como Los del Río, Luis del Olmo, Carlos Herrera o María Vidal.