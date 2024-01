'Vamos a ver' presencia el tenso enfrentamiento entre vecinos y okupas en A Coruña: "¡Queremos que os larguéis!"

Cuando un barrio cuenta con edificios okupados por personas conflictivas, los vecinos suelen denunciar problemas de inseguridad y, precisamente, esto es lo que ha ocurrido en Monte Alto, A Coruña, donde un equipo de Vamos a ver ha presenciado el tenso enfrentamiento entre los vecinos y los okupas.

Tal como ha explicado una de las vecinas: "Hay muchísimos negocios del barrio que están sufriendo hurtos... salen deprisa y qué haces". Otro de los vecinos ha relatado: "Ayer hubo dos o tres que intentaron entrar. En las casas ahora tienen la técnica de hacer que van a entregar un paquete... suele ser a gente mayor, que la empujan, roban ropa y la cuelgan de las ventanas de donde están ahora de okupas. Entran a cara descubierta porque saben que no les va a pasar nada".

"Llevo viviendo aquí 54 años, la esencia de este barrio es maravillosa y me da mucha pena. Todos los días entran en los comercios, se ríen de los comerciantes, piden dinero a la gente mayor...", ha asegurado otra de las ciudadanas.

"A mí me amenazaron. Uno me pidió dinero cuando iba hacia mi casa, no se lo di y me dijo que cuando me volviese a ver me lo cogería. Es insoportable, vivo enfrente y he visto hace nada cómo vaciaban bolsas de jeringuillas dentro de ellas... es muy peligroso", ha agregado una de las vecinas.

Tras esto, uno de los okupas se ha acercado hacia la cámara del matinal y se ha enfrentado a los vecinos que, con gritos, han apuntado: "Toda esta gente no te quiere aquí, queremos que os larguéis, estáis jodiendo una zona". Ante esto, el okupa ha destacado: "No he agredido nunca a nadie si no me daban unas monedas, no lo verán tus ojos".