Mayka Navarro aparece con un paraguas en Barcelona para llamar a la lluvia: "Ya no sé si cantar, desnudarme..."

Este viernes, Vamos a ver ha contactado en directo con Mayka Navarro para dar la última hora relativa a la situación sentimental de Rosa Peral, que habría encontrado el amor en prisión y, además, la periodista ha desmentido los rumores de que la conocida como 'asesina de la Guardia Urbana' esté embarazada.

Así, tras aportar la información, Joaquín Prat, al ver que su compañera llevaba un paraguas, se ha alegrado de que estuviera lloviendo en Barcelona, pero Mayka Navarro le ha sorprendido, una vez más al apuntar: "No está lloviendo".

"Me pongo paraguas porque como dicen que da mala suerte abrirlo cuando no llueve y eso provoca la lluvia... Nos habían dicho que hoy caería la mundial, pero nada. No sé si cantar, desnudarme o hacer algo que provoque lluvia porque estamos desesperados", ha agregado la periodista del matinal de Telecinco.

Asimismo, Navarro ha comentado su peinado: "Lo de ayer fue tremendo. No era consciente de esos pelos. Nunca voy a encontrar novio o novia...", a lo que Joaquín Prat ha respondido: "Por lo que veo, tienen un amplio abanico de posibilidades. Así que no pierdas la esperanza. A veces, las parejas y esas cosas están sobrevaloradas".