Uno de los afectados por una estafa de coches importados desde EEUU: "Este es el pisapapeles gigante que ocupa mi jardín"

Comprar un coche es una de las adquisiciones más comunes en nuestro país. Sin embargo, este lunes, Espejo Público ha narrado el caso de una estafa que afecta a más de 170 personas y a los vehículos que adquirieron desde Estados Unidos.

"Este es el pisapapeles gigante que ocupa mi jardín desde 2021", ha explicado Raúl al lamentar que su coche de dos toneladas no pueda salir del garaje de su casa: "Debo mantenerlo. No puedo venderlo ni desarmarlo ni circular con él. No puedo hacer nada porque soy depositario judicial".

El vehículo de Raúl es del año 2010 y, siguiendo la normativa medioambiental europea, ningún vehículo anterior a 2015 podrá matricularse en Europa. Según ha explicado el afectado, el importador los traía a España asegurando que eran para uso particular y no serían puestos a la venta.

"Cogía la documentación americana de los vehículos que había comprado, falsificaba el titular poniéndose él como si hubiera estado viviendo en Estados Unidos, y los traía a España para venderlos", ha explicado Raúl. Sin embargo, mientras no haya una sentencia, los compradores deben mantener los vehículos. Eso sí, sin poder utilizarlos: "Ver todos los días el coche en mi jardín es un dolor".

Asimismo, el programa ha contactado con Jesús, quien ha mostrado su vehículo, aparcado en el garaje desde hace tres años: "El marcador dice que tiene 109.000 kilómetros, pero tiene más de 320.000. Hay coches que tienen fallos mecánicos o golpes estructurales de accidentes que tuvieron en Estados Unidos y han sido ocultados".

Las causas abiertas contra el vendedor son de estafa y falsedad documental. Así, Ismael, Raúl y Jesús, entre otros, llevan tres años esperando una resolución judicial mientras, a su costa, se están manteniendo los coches. Sin embargo, hay clientes que han optado por "tomarse la justicia por su mano", ha agregado Jesús, consciente de que uno de los afectados le dio una paliza al vendedor.

De la misma manera, el matinal ha tratado de ponerse en contacto con el presunto estafador, pero este ha declinado la invitación y, directamente, ha dejado a los reporteros hablando con su contestador automático.