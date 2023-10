Una soltera de 'First Dates' deja claro a su cita lo que le podría esperar: ''​Las guapas no tenemos que conducir, nos llevan"

Alexandra, una joven de 20 años de Fuenlabrada (Madrid) y Ektembur 'Erik', de Pinto, en Madrid, se encontraron en First Dates, a donde acudieron como tantos otros a buscar el que podría ser el amor de su vida.

Alexandra, dejaba claro que su aspecto físico no es un hándicap para ella: "Estoy gorda y no pasa nada, porque hay gente que está gorda, no todo el mundo tiene que estar delgadito ni estar en un canon".

"Que sea gracioso, buena persona, que fuese alto y un poco fuerte", decía Alexandra sobre lo que busca en un chico, pero también que vista bien.

Así, al ver a Erik, se sintió decepcionada. "Su look me ha parecido muy poco para la ocasión, no venía elegante, como a mí me hubiese gustado, con una camisa... le he visto muy pasota en ese sentido", explicaba ella.

"Yo he pensado que era una señora, que tendría más de 25", dijo él al ver a la muchacha con la que iba a cenar.

"Quiero estudiar Administración de empresas porque van siempre muy bien vestidos a las oficinas", le explicaba ella sobre sus aspiraciones laborales y en un momento dado él le preguntó si conducía, ella, en tono de broma, respondía: "Las guapas no tenemos que conducir, nos llevan".

Él no es de enamorarse, pero ella sí y la frialdad de él no ayudó en la cita. "Las chicas me dicen que porqué no les hablo tanto. Es porque no estoy con el móvil, o estoy trabajando o con mis amigos y si estoy con ellos no contesto el móvil... y si he hecho planes no les voy a dejar tirados, mi pareja no está al nivel de mis amigos", decía él. "Yo soy muy de mi espacio", insistía.

Finalmente ninguno de los dos se sintió atraído por el otro y ambos tuvieron claro que no congeniaban en cuanto a lo que estaban buscando, por lo que decidieron quedar como amigos, pues él es "frío" y ella necesita "muestras de cariño".