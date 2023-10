¿Qué hay que hacer para participar e ir a buscar el amor a 'First Dates'?

"¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?", se pregunta cada día Richard Pena, el intérprete que pone la voz en off en la introducción de First Dates.

Y es que el programa de Cuatro se ha convertido es una de las opciones preferidas por los espectadores a la hora de buscar pareja, además de divertirse y salir en televisión.

El espacio presentado por Carlos Sobera lleva años ayudando a sus fans a encontrar pareja o, por lo menos, tener sus minutos de gloria en un formato que tiene más de un millón de espectadores diarios.

Además, en el programa se han vivido más de veinte peticiones de mano, se han forjado siete bodas y han nacido diez bebés gracias a que sus padres se conocieron en First Dates.

Logo de 'First Dates'. MEDIASET

Lo primero que hay que hacer para ir a 'First Dates': rellenar un cuestionario

Los comensales que quieran acudir al restaurante de Cuatro, buscar el amor y ver a Sobera, Laura Boado, las gemelas Zapata y Matías Roure tienen que rellenar el cuestionario que hay en la web de First Dates.

"En España hay 19 millones de personas solteras, aunque al 80% le gustaría dejar de serlo y tener a una persona con quien compartir su vida. Todos sabemos que encontrar a tu alma gemela no es fácil… Por eso existe First Dates. Un restaurante donde quienes necesitan buscar el amor pueden encontrarlo", afirman desde el programa.

El presentador Carlos Sobera, en 'First Dates'. CUATRO

Lo primero que hay hacer es estar registrado en Mediaset para poder enviarlo y la principal condición es ser mayor de edad: "Rellena todos los campos que te pedimos. Así encontraremos a la persona más afín a ti y te prepararemos una primera cita a ciegas perfecta", explican.

Una vez enviado (junto al vídeo de presentación), se entrará en el casting de First Dates y, si la productora lo considera, contactará con las personas interesadas para conocerlas un poco mejor y ver si encajan en el formato.

Si finalmente son elegidas, se les asignará una fecha y una pareja que se acople a los datos que hayan proporcionado, desplazándose a Madrid con los gastos cubiertos para buscar el amor en la velada organizada por el equipo del programa.

Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

El plató de 'First Dates' está en un polígono industrial

La mala noticia para sus fans es que no el restaurante de First Dates no es real, sino un plató con la barra (que sí es operativa con su grifo de cerveza) y las mesas míticas del programa, pero que no está abierto al público.

Se encuentra en Madrid, concretamente en un polígono industrial de la localidad de San Sebastián de los Reyes, donde, entre otras empresas, está muy cerca la sede de Atresmedia.

Laura y Toni, en ‘First Dates’. MEDIASET

El dinero que se llevan por la cena en 'First Dates'

Antes se abonaban 100 euros a lo comensales que acudían al restaurante de Cuatro, cifra que ha bajado hasta los 90 actuales, según cuentan algunos de ellos en sus redes sociales.

El menú que le proponen a los solteros consta de doce platos y tiene primero, segundo y postre por 15 euros, una cifra que se devuelve fuera de cámaras.

Eso sí, a cada comensal se le reintegran esos 15 euros tras el programa haya pagado o no la cena, por lo que en caso de que alguien invite a su cita, se llevará 75 y su pareja 105 euros.