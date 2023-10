Emiten la prueba más bestial de la televisión en España: el cerdo crudo de 'El conquistador'

Gente ahora: "que asco lo del conquistador", "ya no puedo comer por su culpa", "que bárbaro bebiendo sangre de cerdo", etc También esa gente: "mmmm qué rica mi carne de animal maltratado", "qué rica la morcilla", etc La gente es hipócrita... #zapeando2082 #conquis

No son sangre ni tripas, son vino y gominolas; no son sangre ni tripas, son vino y gominolas; no son sangre ni tripas, son vino y gominolas; no son sangre ni tripas, son vino y gominolas; no son sangre ni tripas, son vino y gominolas #ElConquistador5 pic.twitter.com/DguSaTyfqE