Una periodista de la BBC desmiente que la casa real británica vaya a emitir un comunicado sobre la salud de Kate Middleton

Los rumores acerca del estado de salud de Kate Middleton no dejan de crecer. Así, en las últimas horas, los diferentes medios de comunicación se hacían hecho eco del inminente comunicado que la casa real británica emitiría para zanjar todas las especulaciones, aunque estas declaraciones podrían no existir.

Este lunes, Vamos a ver ha contactado en directo con Helen Wade, periodista de la BBC, para comentar este supuesto comunicado que la institución inglesa podría emitir acerca del estado de la princesa de Gales.

"Me temo que esto del comunicado es un bulo. Todo ha podido venir por un tuit de alguien. Varios medios españoles se han puesto en contacto conmigo para preguntarme y no es cierto. Este comunicado no va a llegar porque no es cierto", ha señalado Wade.

De la misma manera, la periodista ha comentado la noticia en la que se asegura que la princesa habría sido vista junto a su marido en una tienda agrícola: "Esto es verdad. Fueron a comprar cerca de donde viven, fueron andando a por varios artículos. La gente los vio de sorpresa".

"El estado de salud de Kate no es tan alarmante, se recupera bien y estuvieron el fin de semana en público viendo a sus hijos y en varias actividades haciendo sus deportes. No descartan que se una a la familia para ir a la misa del Domingo de Pascua", ha agregado la periodista británica.

"Me imagino que los de la tienda les habrán pedido que no les hagan fotos y cuando están en los colegios, el local pide por favor a los padres que no tomen fotos, puede ser por eso. A la princesa de Gales la podremos ver si no va a la misa, me imagino que hará los actos públicos en la Semana Santa", ha sentenciado Helen Wade.