El ultimátum de Bertín Osborne a Gabriela Guillén: "Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Si no lo tienes, sigue"

Desde que se quedó embarazada de Bertín Osborne, Gabriela Guillén se ha convertido en el punto de mira de la prensa del corazón. Las polémicas declaraciones del cantante a principios de año en la revista ¡Hola!, donde aseguró que no pensaba ejercer de padre de su hijo en común con Guillén, han avivado el asunto, hasta el punto de que la joven ha acudido al programa ¡De viernes! para explicar su versión de lo ocurrido.

Según ha contado la fisioterapeuta de origen paraguayo, Bertín Osborne no reaccionó bien a la noticia de que estaba embarazada. "Me dijo como una palabrota. 'No me jodas', o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento", ha recordado.

En este sentido, el cantante y presentador lanzó un ultimátum a Guillén dándole a escoger entre dos opciones. "Me dice que si quiero tener a mi hijo, pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir". La joven ha reproducido entonces las palabras que le dijo Bertín Osborne: "Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue".

Tras la decisión tomada por Guillén de tener a su bebé, el cantante decidió poner tierra de por medio. "Se alejó y estuvimos sin hablar un tiempo", ha comentado.

No obstante, pasado ese periodo fue él quien se puso en contacto con ella de nuevo. "Me dijo que lo intentáramos, que todo iba a salir bien, él me apoyaría, él estaría conmigo... Que me quiere, que me adora, que no me quiere perder y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviésemos bien".

Ha sido en este punto donde, según Guillén, Bertín Osborne incluso le propuso "que fuera a Paraguay".