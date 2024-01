Y ahora Sonsoles ha podido hablar con Fabiola Martínez, quien, además de negar algunas de las parejas que se le han atribuido, se ha pronunciado sobre su exmarido, Bertín Osborne, el cual está en el foco mediático por su reciente presunta paternidad con Gabriela Guillén.

La exmodelo ha aparecido recientemente en la portada de la revista Diez Minutos, en la que se la relaciona con un hombre por pasear junto a él por la calle. "Me ha venido fenomenal, porque así ya mido cuando sea el de verdad", ha expresado la protagonista para el programa en el que trabajó, negando cualquier relación amorosa.

Así, Fabiola ha explicado que su relación es plenamente profesional. "Lo conocí en una fiesta, trabaja en la empresa Visa, y si todo va bien puede ser patrocinador de la Fundación [Kike Osborne]", ha explicado.

Además, la empresaria ha hablado del hecho de que él la acompañara hasta la puerta de su casa, pues se subió con ella al taxi: "Me pareció un poco extraña la situación". "Guapo es, pero no he vuelto a hablar con él desde después de la portada", ha explicado.

Fabiola Martínez ha vuelto a asegurar que se encuentra abierta al amor, pero esta vez no quiere estar en "un segundo plano", al contrario de lo que le ocurrió con Bertín: "No me voy a volver a casar, pero quiero un compañero que se adapte a mí, a mi vida y a mi situación".

Además, la exmujer de Bertín Osborne también ha reaccionado a otro hombre con el que se la vio en la entrega de premios de su fundación: "No estoy comprometiéndome con nada ni con nadie, simplemente me divierto y me dejo querer".

Fabiola no habla de Gabriela Guillén con Bertín

En cuanto a Bertín, Fabiola Martínez ha asegurado: "No hemos hablado mucho, solo de los niños. Yo no le pregunto porque no quiero enredar más de la cuenta".

No obstante, el reportero le ha preguntado por su opinión acerca de la presunta prueba de paternidad del bebé que acaba de tener Gabriela Guillén: "En una situación en la que dos no están seguros de algo, hay que buscar esa seguridad".