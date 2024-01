Gabriela Guillén revela que Bertín Osborne no sabe el nombre de su hijo, "ni lo va a saber": "El niño se parece a mí, gracias a Dios"

Desde que Gabriela Guillén dio a luz a su primer hijo, la joven ha querido desmarcarse de los medios de comunicación para preservar la intimidad del pequeño. Sin embargo, este viernes, la paraguaya ha decidido atender a los reporteros de Vamos a ver.

La modelo ha destacado que, como creyente, quiere bautizar a su hijo en cuando se ponga "mejor", pues el parto acarreó una serie de complicaciones y, además, ha apuntado que rechaza regresar a Paraguay, pues Madrid es "su casa", aunque su familia esté en el país latinoamericano.

Respecto a Bertín Osborne, la modelo ha preferido mantenerse al margen, aunque sí ha recalcado que "no ha habido llamadas": "No hay nada entre esta persona y yo. El más interesado en hacer la prueba de paternidad es él porque es quien duda. Yo no tengo ningún problema en hacerla".

Asimismo, pese a la insistencia de Joaquín Prat, Gabriela Guillén no ha querido desvelar el nombre del pequeño y, además, ha agregado que ni siquiera Bertín Osborne sabe cuál es: "De mi boca no va a salir su nombre, pero lo peor es que luego se filtra, venden mi vida y eso es lo que me cabrea. Es el amor de mi vida, lo voy a proteger. Bertín no sabe el nombre ni lo va a saber. El niño se parece a mamá, gracias a Dios".