Tita Cervera asegura que Putin quiso nombrarla "princesa o reina de San Petersburgo" a cambio de sus obras

La conversación de Miquel Valls con la baronesa Thyssen ha sido tan extensa que Espejo Público está lanzando, por fascículos, algunas declaraciones de Tita Cervera. Así, este miércoles, el matinal ha emitido una nueva parte de la entrevista.

En esta ocasión, Tita Cervera ha contado cómo fue el momento en el que Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, contactó con ella: "La primera vez me mandó una delegación, hace años".

De esta manera, las intenciones del presidente ruso no serían otras que conseguir que Tita se llevase a San Petersburgo una de sus importante colecciones de arte. Putin quería en su país las obras de la baronesa y, a cambio, le ofreció nombrarla "princesa o reina de San Petersburgo", un título conocido como 'La Perla del Báltico'.

En un segundo contacto, el dirigente habló con ella directamente por teléfono para comunicarle su intención de trasladar las obras a Moscú, donde contarían con un edificio completo en una de las mejores zonas de la capital rusa.

"Me estaba construyendo un museo", ha asegurado Cervera. Estas afirmaciones han sorprendido a Susanna Griso y, por su parte, Rubén Amón ha recalcado que "eso significa la importancia que tiene la colección y cuántas personas, líderes y países han cortejado a Tita", así cómo la gran "dimensión del patrimonio cultural español": "No hay dinero para valorar, ya no la colección, sino tres cuadros".