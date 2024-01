Marta Rodríguez, peluquera de 'Espejo Público', nominada al Oscar por su trabajo en 'La sociedad de la nieve': "Me puse a llorar"

La sociedad de la nieve, la película en la que Juan Antonio Bayona ha narrado la tragedia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en Los Andes en 1972, ha conseguido varias nominaciones en los premios Oscar.

Así, una de las nominaciones que ha logrado el largometraje ha sido para el equipo de peluquería y maquillaje. Un departamento del que ha formado parte Marta Rodríguez, peluquera de Espejo Público que, este miércoles, ha charlado en el matinal.

Aun nerviosa, Marta ha destacado que la nominación se ha debido a la capacidad para "ensuciar" el pelo de los protagonistas, algo que fue un trabajo complicado: "Al principio los peinábamos bien, pero cuando era el accidente había que quitar la nieve, volvérsela a poner, ensuciar con gomina y otros productos...".

"Yo estuve solo en la parte del accidente, que se hizo aquí, en Madrid. Hubo un parón porque todos cogieron el Covid en Sierra Nevada y hubo que volver a caracterizar a todos los personajes, hacer cortes de pelo...", ha explicado la peluquera.

Respecto al equipo de actores, había un total de 45 actores con sus correspondientes dobles: "Las cosas más arriesgadas las hacían los especialistas y nosotros teníamos muchísimas pelucas. Las jefas de maquillaje nos iban guiando con toda la documentación que tenían".

Finalmente, Marta ha explicado cómo se enteró de la nominación: "Teníamos un enlace para verlo en directo, pero a mí se me pasó. A los cinco minutos me empezó a sonar muchísimo el móvil y supe que nos habían nominado. Me puse a llorar como una tonta".