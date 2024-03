Así es la vida ha vivido un momento de tensión en su emisión de este jueves. Y es que Teresa Bueyes, quien ha sido abogada de Bárbara Rey, ha desmentido algunas informaciones que el programa de Telecinco ha dado sobre la vedette.

Y es que la letrada ha desmentido que la de Totana tenga a su nombre más de cuarenta empresas ni ningún entramado financiero, pues solo tendría dos compañías, según ha defendido. Un aspecto al margen de sus problemas con el juego.

Así, Bueyes ha defendido que Bárbara Rey "no sabe mucho de números", y que "ha reconocido" sus fallos ante un tribunal. Sin embargo, José Antonio Avilés no estaba de acuerdo con la abogada.

"Ella asume que hizo las cosas mal y por eso se le condena", ha insistido el colaborador de Así es la vida. Sin embargo, el tertuliano ha comenzado a señalar otros aspectos de la vedette: "Con el emérito fue lista".

"Tú juzgas muy a la ligera, ¿cómo que fue muy lista con el emérito? El que fue listo con ella fue el emérito", le ha señalado entonces Bueyes. Así, Avilés ha saltado: "No, perdona. Lo que no compro es que ha contado toda la vida una historia que no sabemos si es verdad o mentira".

Avilés ha continuado con su crítica a la vedette: "Lleva ganando dinero a costa de mucha gente durante mucho tiempo, como del rey emérito". Sin embargo, Teresa Bueyes ha frenado al colaborador, y le ha llamado "falso y machista". "Eso de sacarle rendimiento al emérito... Rendimiento él a ella, perdona", le ha dicho al tertuliano, indignada.

El colaborador ha recogido la crítica, y le ha contestado, enfadado: "¿Machista me has llamado a mí? Perdona, yo de machista tengo muy poco, pero tú de populista mucho".