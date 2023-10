Las polémicas palabras de Alfonso Pérez, exfutbolista y entrenador español que hasta ahora daba nombre al estadio del Getafe C.F., acerca de la menor repercusión del fútbol femenino con respecto al masculino y a la afirmación de que las mujeres generan más ingresos en la moda que en el deporte han generado una gran repercusión.

Este jueves, Espejo Público ha contado en su plató con el periodista deportivo Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, quien ha mantenido un debate con la también periodista Samanta Villar.

"Yo, cuando era un chaval, salía del colegio e íbamos a jugar a un partido a una zona donde había un vigilante que, entonces, nos prohibía jugar. Hemos evolucionado desde entonces. En aquella época, en el fútbol estaba mal visto que la mujer jugase", ha señalado Pedrerol.

Asimismo, el presentador ha recordado la frase de Rafa Nadal, quien señaló que tampoco le extrañaba que las mujeres modelos ganasen más dinero que los hombres: "Esto es la ley de la oferta y la demanda". Además, Pedrerol ha agregado que las mujeres no conseguirán, a día de hoy, que se llenen estadios de fútbol femenino más que los masculinos: "A lo mejor con el tiempo".

"El fútbol femenino, gracias al Mundial, ha crecido", ha agregado el presentador. Por su parte, Samanta Villar ha destacado que a las futbolistas no se les puede exigir un buen rendimiento si no tienen un sueldo digno: "Cuando se destaca que no generan los mismos resultados se olvidan de destacar que tampoco tienen las mismas condiciones".