Y ahora Sonsoles le ha mandado todos sus ánimos a Gisela, quien está ingresada embarazada de cinco meses a causa de un cólico nefrítico. Con ella se ha solidarizado Tamara Gorro, quien ha recordado su experiencia para ser madre.

La colaboradora del magacín de Antena 3 ha contado que ella también intentó que su embarazo siguiera adelante con "19 intentos" en el proceso de fecundación in vitro. Una cifra que ha sorprendido en plató.

"De hecho tuve a Shaila con gestación subrogada porque no pude", ha justificado Gorro. A colación de este tema, la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha desvelado: "Luego me fui a Estados Unidos porque me quedaban dos embriones, y uno, voy a decirlo públicamente, se lo di a una chica para que pudiera ser mamá".

Después de exponer este caso, ha insistido en la frustración que se siente al no poder ser madre con el ejemplo de Gisela. "Es muy duro, me une mucho con ella, porque psicológicamente te aplasta", ha expresado Tamara.

"Me atrevería a decir que todo lo que yo a día de hoy voy superando, viene del pasado", ha confesado. La colaboradora ha contado que "son muchas hormonas" durante el proceso: "Tuve que firmar incluso un consentimiento que ya asumía yo la responsabilidad".