Tamara Gorro retoma la consulta con su siquiatra tras un paréntesis por su operación de nariz

Tamara Gorro se ha sincerado de nuevo con sus seguidores, mientras caminaba por la calle, en las cercanías de su casa y reflexionaba en alto. En un vídeo que ha subido a sus stories dice que este lunes ha empezado para ella "fatal, fatal, fatal".

"¿Sabéis cuando tienes una rayada en la cabeza, cuando estás con algo run, run, run y no duermes bien ni nada? Os pasará a todos... pues así estoy yo", pregunta a sus seguidores mientras camina apurada con cascos.

Para anunciar a continuación que "hoy retomo la consulta con el siquiatra, lo necesito muchísimo" que debió aplazar por su reciente operación de nariz, lo que le impedía hablar bien, como cuenta ella misma.

La influencer acaba de operarse de la nariz por un tema médico, como es que tenía el tabique nasal desviado y no respiraba bien. .

"Hoy me he dicho: Tamara se acabó", señala la joven decidida a retomar lo que le da estabilidad. "No puedo ir esta semana al gimnasio, para hacerlo despacito", dice a modo de disculpa para priorizar lo importante. "Aunque es imprescindible para mi cabeza hacer deporte". Por eso ha salido a caminar.

"Y me diréis... yo estoy igual... esto es el pan nuestro de cada día", dice dirigiéndose a sus seguidores y empatizando con ellos. Y termina su alocución: "Voy a cantar alto, llegar a casa, ducharme y trabajar".

Tamara Gorro ha hablado en reiteradas ocasiones de que la salud mental es un asunto serio y preocupante que debe ponerse en manos de especialistas, como es su caso.

Y alerta a través de las redes sociales de la conveniencia de seguir terapia y rutinas cuando es necesario. Y de normalizar un hecho común a muchas personas, necesitadas de ayuda.