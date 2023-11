Así es Mara Jiménez, la 'influencer' y activista contra la gordofobia conocida como 'Croquetamente'

Croquetamente se ha convertido en una de las cuentas de Instagram de referencia en el mundo del body positive, la autoestima personal, la salud mental y, sobre todo, en contra de la gordofobia.

Desde su propia experiencia personal y con mucha valentía de abrirse en canal a sus seguidores, Croquetamente ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de los influencers, alcanzando casi medio millón de seguidores.

¿Quién es Croquetamente?

Mara Jiménez es el nombre de la actriz que se esconde detrás de Croquetamente. Originaria de Sabadell, nació el 15 de septiembre de 1995 y desde siempre se interesó por la interpretación. Mientras luchaba por abrirse las puertas de cualquier escenario, encontró en las redes sociales la manera de contar su historia a todo el que quisiera escucharla.

Según ha revelado, Mara sufrió problemas de bullying a partir de los 9 años, cuando comenzó a engordar. El rechazo que tuvo que soportar por su aspecto hizo que desarrollara un duro Trastorno de la Conducta Alimentaria que duró más de una década.

En ese tiempo, a pesar no sentirse bien consigo misma e incluso ser diagnosticada con depresión, no podía comprender qué le pasaba en realidad. Cuando empezó a aprender sobre los TCA, descubrió que "en adelgazar no estaba la felicidad".

Con esa idea en mente, en 2020 decidió que quería compartir todo lo que había aprendido con el mundo y abrió una cuenta de Instagram bajo el nombre Croquetamente.

En 2021, ya era toda una estrella tras hacerse viral con su divertida sección en el que imitaba que trabajaba en un call center donde la gente llama quejarse por la "Gente gorda haciendo cosas".

Ese año, fue nombrada por Forbes como una de las mejores creadoras de contenido del año en el país y su futuro como influencer no dejaba de florecer. No obstante, ante todo, Mara se define como actriz.

En 2021, también empezó a protagonizar la obra de teatro Gordas junto con Teresa López. Un trabajo que, dos años después, sigue sumando fechas por toda España en su tercera temporada.

Entre medias, Mara ha tenido tiempo para publicar dos libros diferentes: Acepta y vuelva: de odiarme a amarme sin medida y Más yo que nunca: trazando el mapa para volver a ti.

Este 2023, además, causó gran conmoción con su impresionante vestido reivindicativo en los Premios Ídolo, organizados por Dulceida, en los que estaba nominada a Concienciación. Más adelante, ha vuelto a ser mencionada por la revista Forbes y celebrada en los premios Gen Z de Mediaset.