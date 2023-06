Intentan boicotear la firma de libros de la 'influencer' Croquetamente con comentarios gordófobos: "Haz dieta estricta y ejercicio"

Mara Jiménez, más conocida como Croquetamente por su activismo en redes sociales contra la gordofobia, estrenó la semana pasada su segundo libro, Más yo que nunca. En el evento de presentación y firma de discos tuvo que soportar el ataque de dos hombres que la acusaron de fomentar la obesidad.

Todo sucedió el pasado 31 de mayo, pero el vídeo no se ha viralizado hasta las últimas horas, cuando los youtubers que acudieron a boicotear el evento han publicado las imágenes en su canal.

Dos hombres, uno grabando, y otro preguntando, usaron todo el turno de preguntas para saber qué opinaba Mara sobre "la preocupación de los profesionales de salud sobre la obesidad infantil". Aunque intentó responder educadamente, el único vídeo que se ha hecho viral es cuando ella le expulsa de la sala.

cuándo entenderán las personas con un peso normativo que perder peso es muchísimo más complejo que simplemente "dieta estricta y ejercicio" https://t.co/VbJrXmCBEZ — 𝐚 (@alisaurio) June 3, 2023

Tras una larga conversación intentando que comprenda que ella no fomenta la obesidad, Mara se ve obligada a llamar a seguridad después de que el individuo responda que la única solución para combatir la obesidad es "dieta estricta y ejercicio".

Es evidente que el encuentro no ha servido para que los hombres aprendan nada. Y, por si fuera poco, este pequeño clip está siendo usado para acosarla, todavía más, por redes sociales.

Por eso, antes de que pasara esto, Mara ya había contado todo lo que había pasado en su Instagram, muy apenada porque así haya quedado el recuerdo de la presentación de su segundo libro.

"Ha sido una de las situaciones más desagradables que he vivido en mucho tiempo", ha confesado: "No tiene sentido que suba el vídeo porque le he respondido con más educación de la que él tenía"

"He vivido la violencia gordófoba de manera muy evidente en mi cara. La siento en las tiendas de ropa, en redes, en el médico, pero nunca la había vivido así", se ha lamentado, asegurando que todo el intercambio ha sido muy violento y les ha hecho sentirse vulnerables.