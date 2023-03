Durante la noche del 9 de marzo, los influencers españoles se han convertido en los protagonistas. Un año más, Dulceida ha llevado adelante sus premios Ídolo, un evento en el que se premia la actividad de los creadores de contenido en redes sociales como Instagram o TikTok. Y, como en cualquier gala de entrega de premios, la alfombra roja dio mucho de lo que hablar. Laura Escanes, Jessica Goicoechea, Ana Milán, Paula Gonu, Samantha Hudson, Edurne, Marta Lozano, Paco León, Verdeliss, Andrea Compton... Todos sacaron sus mejores galas. Pero, en la noche de los Premios Ídolo, la moda también sirvió para reivindicar.

Una de las invitadas que más miradas ha atraído es Mara Jiménez, conocida en las redes como Croquetamente, actriz, influencer y activista en la lucha contra la gordofobia. "Quería un vestido que dijera algo", comentaba la influencer en una entrevista con Playz. Y es que el vestido no podía ser más apropiado para la ocasión, ya que Mara era una de las nominadas al premio a la Conciencia Social, un galardón que finalmente fue para cómica y guionista Henar Álvarez.

María Cabañas Fernández, conocida en redes como Customizarte, ha sido la encargada de las ilustraciones en el corsé de este vestido. La artista y tatuadora reflejó en palabras el acoso que Mara Jiménez ha sentido en algunos momentos de su vida. "Son esas palabras que en un momento me estigmatizaron y me violentaron y hoy forman parte de mi proceso de empoderamiento", explicaba la influencer en la alfombra roja del evento. Palabras como "vaca", "gorda", "ballena" o "vacaburra" son algunos de los términos discriminatorios que, según la diseñadora del vestido, "en algún momento hacían daño, pero hoy sirven para coger carrerilla".

Este vestido es un diseño de Gema Siveroni, amiga de la influencer y diseñadora de vestidos de novia inclusivos y sostenibles. Su marca se basa en el 'slow couture', con diseños confeccionados en España que tratan de reducir al máximo el impacto ambiental y utilizar materias primas orgánicas.

La diseñadora eligió el color blanco para este vestido, formado por un corsé y una larga falda de tul con abertura. El diseño contaba, además, con una bufanda al cuello, que nacía del pecho del corsé y colgaba por la parte posterior, creando una pequeña cola a la espalda de la influencer.

Mara Jiménez en los premios "Ídolo" 2023 WireImage

El resto del look de la influencer era también de lo más acertado, centrados en dar protagonismo al vestido. Mara eligió unos tacones con plataforma en color verde y con pulsera al tobillo. En cuanto a su 'beauty look', la influencer y activista se ha decantado por una de las tendencias que más se han visto en estos premios: un estilo 'clean look' con moño bajo y raya en un lado. Los maquilladores de la marca de productos veganos y 'cruelty free' 3INA Makeup se encargaron del rostro de Mara, con un maquillaje en el que la sombra de ojos rosa fue la absoluta protagonista.

