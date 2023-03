Jessica Goicoechea impacta con un vestido que deja medio cuerpo desnudo y se convierte en la más sexy de los premios Ídolo

Anoche tuvo lugar la noche más 'influyente' del año. El 9 de marzo los 'influencers' más conocidos del país se dieron cita en la segunda edición de los premios Ídolo, un evento que premia el trabajo de los creadores de contenido organizado por una de las pioneras en redes, Dulceida.

A la cita, por supuesto, acudieron los rostros más conocidos de internet como Laura Escanes, Mara Jiménez (que llevó un look contra la gordofobia), Anita Matamoros, Edurne, Marta Lozano, Verdeliss o Jessica Goicoechea.

Todas ellas sacaron a relucir sus mejores galas y llevaron vestidos impresionantes, sin embargo una de las más atrevidas, sin duda, fue Goicoechea, que llevó un vestido con el que llevaba medio cuerpo desnudo y que la convirtió en la más sexy de la noche.

La 'influencer' de 26 años es considerada como una de las jóvenes más sensuales del momento, y no es de extrañar. Se atreve a lucir todas las tendencias más explosivas e incluso aquellas prendas más minúsculas. Y, por supuesto, lo hace con auténtica seguridad. Este ha sido el caso también de la elección de su estilismo para los Ídolo, ya que ha apostado por un impresionante vestido de Zé García (al igual que su compañera Dulceida).

En concreto, escogió un diseño confeccionado con pedrería y tul, que contaba con la parte superior con tres tiras que tapaban parte del pecho, pero dejaban el cuerpo semidesnudo con zonas como el vientre o las caderas al descubierto. Asimismo, la falda era larga, confeccionada en tela semitransparente con bordados de pedrería.

Jessica Goicoechea en los Premios Ídolo 2023 Wireimage / Getty

Se trata de uno de los diseños más atrevidos que posaron anoche en la 'red carpet' de los premios de Dulceida y, por tanto, de los más comentados. Para completar su impactante look, Goicoechea llevó un original recogido y un maquillaje con ahumado de estilo 'cat eye' y labios voluminosos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.