El escote más elegante lo ha llevado Jenna Ortega con un vestido que simula un esmoquin

Jenna Ortega es la actriz e 'it girl' del momento. Desde que la vimos en Miércoles, la serie de Netflix, nos ha conquistado con su forma de actuar, pero también con su moderno y atrevido estilo fuera de la pantalla. La actriz californiana ha conseguido ser de las más esperadas en todas las alfombras rojas, con looks que se pasan todos los niveles. En esta última ocasión, Jenna nos ha regalado un 'lookazo' digno de comentar.

La estética gótica ha sido clave para el estilo de la actriz, claramente influenciada por el estilo de su personaje más conocido, Miércoles Addams. El negro es su color fetiche y siempre busca darle un toque especial y sorprendente a sus looks, como ha hecho en la presentación de la película Scream VI en Nueva York

Para esta premier, Jenna ha apostado por un vestido que imitaba a un esmoquin deconstruido, diseñado por Jean Paul Gaultier y parte de su colección Alta Costura otoño/invierno 2022. La prenda estaba formada por una camisa blanca larga con escote recto, que dejaba los hombros al descubierto y contaba con una gran abertura frontal, creando un escote de lo más elegante. Por encima, el look incluía una chaqueta de esmoquin caída sobre los hombros, que dejaba ver el bajo de la camisa.

Jenna Ortega en el estreno de 'Scream VI' AFP via Getty Images

Desde luego, la actriz ha escogido un look de lo más sensual con el que ha demostrado que llevar un 'escotazo' no está reñido con la sofisticación y la elegancia. Jenna ha querido aportarle un aire todavía más elegante al look, ideal para un estreno como este, al sumarle unas sandalias negras de pulsera al tobillo, plataforma y taconazo fino. Como accesorios, solo ha llevado una gargantilla de diamantes en forma de corazón. El toque de color lo ha aportado el labial rojo, que reafirmaba el lado más sexy del look.

A pesar de que su paso por la alfombra de este estreno ha sido un éxito absoluto, la artista ha tenido un pequeño percance con su look. Al parecer, en algún momento de la alfombra roja, la actriz se ha manchado la parte izquierda del escote de su camisa blanca con lo que parece tinta de bolígrafo azul, probablemente al estar firmando con fans.

