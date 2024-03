Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Íñigo -Onieva- no me deja decir nada sobre los regalos de la boda"

Tras la entrevista a David Bustamante este jueves en El Hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

"Voy a empezar contigo, Tamara", afirmó el presentador. "Porque he visto una cosa que no sé si nos tienes que aclarar. Parece que en tu boda, como el 60% de los invitados no te regalaron nada", añadió el valenciano.

"Yo sí regalé", aclaró el conductor del programa de Antena 3. El resto de compañeros de mesa también dijeron que le habían hecho un regalo de boda a la hija de Isabel Preysler. "Yo hice uno a medias con María Dabán", admitió Pardo.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Ahora todo el mundo regaló", afirmaron entre todos, pero Falcó saltó enseguida con una advertencia de su marido: "Íñigo no me deja decir nada al respecto".

"¿Íñigo no te deja decir…?", le preguntó Motos, pero su colaboradora no quiso seguir comentando el tema. "Pues muchas gracias a todos los que me regalasteis. Significa un montón", admitió.

"En la reunión de escaleta lo íbamos a extrapolar a la calle, a ver qué pensaba la gente. Y de los que estábamos ahí, de todos los que estábamos, los que se habían casado, a todos les había pasado lo mismo", aseguró la presentadora de Más vale tarde.

"A lo mejor no en una proporción tan alta, pero todos tenían invitados que no habían hecho regalos", comentó la periodista. Pero Falcó confesó que "una vez no hice regalo en una boda, pero yo no creo en el karma".

Cristina Pardo y Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Quería un regalo que fuese tan especial, tan especial, que lo fui a encargar. Y resulta que los vasos no me los podían hacer como yo quería, se me hizo bola y no regalé nada", argumentó la marquesa de Griñón.

"Íñigo me va a matar", confesó Falcó. "¿Está Íñigo en la tertulia, veis a Íñigo? Tú échame la culpa a mí", le dijo motos a la madrileña para ayudarla.