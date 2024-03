Bustamante recuerda en 'El Hormiguero' el momento más bochornoso de su vida

David Bustamante acudió este jueves a El Hormiguero para presentar el primer single de su próximo disco, El día que te vayas, y comentó con Pablo Motos la gira que prepara a partir del mes de mayo por nuestro país.

"No tengo una fecha concreta para publicar el disco, lo que voy a hacer es ir sacando canciones poco a poco, como un menú degustación y, al final, las juntaré para el nuevo álbum", explicó el artista.

El presentador quiso que su invitado recordara una divertida anécdota: "Yendo de gira, en un área de servicio te metiste en un baño. Esa la tienes que contar", le dijo el valenciano.

David Bustamante, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"¿Eso? Fue el momento más bochornoso de mi vida. Paré en un área de servicio donde el baño se desinfectaba solo. Le dabas a un botón para que se abra la puerta y a otro para que se cierre", recordó el artista.

Y comentó que "para no hacer mis necesidades con la puerta abierta le di al botón porque tardaba mucho. Entonces, cuando entré, se cerró y el baño se empezó a desinfectar".

"Estaba como dentro de un lavado de coches dándome el jabón en la cara, las escobas, un plástico envolvió el váter... pensé que iba a morir allí", confesó Bustamante.

El cantante siguió contando que "le gritaba a mi chica para que me sacara de allí, pero aquello no abría. Salí desinfectado, desastroso y totalmente empapado".

"Fue tan humillante que se me pasaron las ganas, me cambié y me fui de allí corriendo", comentó entre risas con Motos mientras el público aplaudía la anécdota.