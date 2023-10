Susanna Griso muestra sus pies en 'Espejo Público' y alucina con su popularidad entre los fetichistas

Recibir solicitudes de mensajes en las distintas redes sociales es algo a lo que se enfrentan todos los usuarios. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en algo común que las mujeres jóvenes reciban peticiones de fotografías a cambio de dinero. Y, para introducir este tema, Griso no ha dudado en entrar al plató con los pies descalzos.

Pero antes de hablar sobre ello, Espejo Público ha mostrado el caso de una joven que ha asegurado haber recibido múltiples mensajes en los que una serie de hombres le piden que les envíe fotos de sus pies descalzos y que, incluso, se grabe insultando a las zapatillas.

"En ese mundo, lo único que quieren es que tú los humilles, por eso te piden que los llames pringado, te piden que los insultes, toma mi dinero, y hacer este tipo de guarrerías, por así decirlo. Si eres famoso te pagan más, yo tengo un amigo que juega en un equipo de Madrid bastante conocido y a él le ofrecieron 500 euros por lamerle la suela del zapato con barro", ha señalado la joven, que ha preferido ocultar su rostro y distorsionar su voz.

Asimismo, el matinal ha contactado con la sexóloga Beatriz Alegre para analizar la obsesión por los pies: "Lo más común es la teoría 'prohibiana', en la que se considera que las partes del cuerpo que estaban tapadas eran excitables, como por ejemplo el pecho, los genitales o los pies, y eran objeto de interés".

Y entonces ha llegado el turno de Griso. "Nunca pensé que tendría que presentar un programa descalza, pero mis compañeros me han pedido que me quite los zapatos. Además esto se avisa con tiempo, de verdad, la pedicura podría estar mejor…", ha dicho la presentadora. "Un pie es mucho más bonito con zapato, ¡mi pie gana con zapatos muchísimo! Mirad qué bonitos".

Entonces, Miquel Valls se ha dirigido al pantallón del plató para, acompañado del resto de colaboradores del programa, mostrar una web que únicamente contiene fotografías de pies y en la que se podía buscar a una persona y puntuar las fotos. Más de siete millones habían visto una imagen de los pies de Susanna Griso y su rating cuenta con la máxima puntuación.

Para descargar las fotografías con más calidad, los usuarios deben pagar una cantidad que, en el caso de la presentadora, está en más de ocho dólares por fotografía. "¡Me da vergüenza! No me lo puedo creer, alucino", ha reaccionado Griso muy sorprendida.