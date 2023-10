Alonso Caparrós cuenta cómo fue su comienzo en la televisión: "Empecé porque mi padre era amigo de María Teresa Campos"

Ser hijo o hija de un personaje famoso es, en ocasiones, una gran losa con la algunos deben cargar de por vida. Sin embargo, como ha explicado este miércoles Gloria Camila en Espejo Público, puedes hacerte cargo de ello y ser, también, un personaje público, o no hacerlo.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha señalado que en el segundo caso tenemos el ejemplo de Andrea, hija de Belén Esteban, quien nunca ha querido ser protagonista en los medios y, por ello, se ha mantenido apartada del foco mediático.

Asimismo, la joven ha destacado que ella está muy orgullosa de ser hija de quien es, pero también ha recalcado que su vida y sus ingresos no solo se basan en sus apariciones en televisión: "Hay gente que es 'hija de' y vive del cuento y no hace nada con su vida; y luego, yo tengo mis estudios, ahora estoy estudiando Derecho, tengo un máster en Marketing Digital, estoy creando mi propia marca... Es decir, ahora otras cosas y busco fuentes de ingresos independientes de la tele o vivir de 'hija de'".

Por su parte, Alonso Caparrós ha contado la curiosa manera con la que empezó en el mundo de la televisión: "Yo me quité la etiqueta hace muchísimo tiempo. Yo creo que siempre hay que estar agradecido de tener esa oportunidad y, además, hay que ser humilde. Yo empecé en la televisión por casualidad porque mi padre era amigo de María Teresa Campos, pero yo descubrí mi vocación y empecé a labrar mi propio camino, que no tenía nada que ver con 'soy hijo de'".

"Yo estaba en ese momento que era un desastre estudiando, con una vida muy disoluta, muy joven y mi padre llegó un día que dijo: 'Hijo mío, no puedo más. Tengo un amigo de María Teresa que te va a hacer una prueba'. Yo fui a ver a María Teresa y a mí me importaba nada trabajar en la televisión y ella me dijo: 'Imagínate que soy Serrat, entrevístame'. Yo sabía que Serrat cantaba Mediterráneo, pero, como me importaba un pimiento, tuve tal desparpajo que ella vio eso y me contrató. Y ahí empezó mi trabajo en televisión", ha reseñado el colaborador del matinal.