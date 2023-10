Susanna Griso defiende a Fran Rivera y carga contra Julián Contreras: "Te han ayudado económicamente y no se lo has devuelto"

La polémica en la familia Rivera siempre ha estado a la orden del día. En los últimos días, Fran Rivera ha protagonizado un nuevo escándalo. El torero, que ha señalado estar completamente distanciado del resto de sus hermanos, ha realizado unas declaraciones que no han sentado nada bien.

Así, Fran Rivera expuso que Cayetano Rivera "es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe".

Unas palabras a las que Cayetano no dudó en responder: "No he visto las declaraciones, pero habrá que preguntarle a él qué le pasa con sus 20.000 historias... A Francisco no le hace falta que le defina yo. Es un torero de raza, con mucho orgullo, y ahí está su trayectoria. Y torpe no soy. Lo que pasa es que los toros cogen y, cuando cogen, hacen daño".

Tampoco se ha quedado atrás Julián Contreras, hermano de los toreros, que respondió a través de una llamada telefónica a Espejo Público: "La verdad, me sorprende. No sé, incluso aunque sea en tono gracioso, que Francisco aborde con tanta frivolidad una cuestión así me sorprende... Que esto le haya podido molestar a Cayetano... entiendo que sí".

Sin embargo, por su parte, Susanna Griso se ha posicionado del lado de Fran Rivera, quien fue su compañero, y ha criticado la actitud de Julián Contreras en el conflicto familiar: "Fran ha sido colaborador aquí durante cinco años y les hemos protegido, desde aquí, a él y a Cayetano. Cuando ha habido un charco o algún problema se le ha preguntado. A mí me consta que le han ayudado económicamente mucho los dos y no les ha devuelto el dinero. De hecho, les has respondido con mucha ingratitud".