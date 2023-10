La vicealcaldesa de Jerusalén, sobre el bombardeo de un hospital en Gaza: "Nosotros nunca hubiéramos tirado un misil ahí"

La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás se ha convertido en el objeto de todas las miradas, sobre todo a raíz de que Gaza haya acusado a Israel de haber bombardeado un hospital y, con ello, haber acabado con la vida de más de 500 personas inocentes. Unos hechos que Israel ha negado enérgicamente.

Este miércoles, La mirada crítica ha hablado en directo con Fleur Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalén que habla un perfecto castellano pues, aunque ella nació en Gibraltar, su madre lo hizo en Tánger y en su casa se habla en español.

Así, durante su intervención en el matinal de Ana Terradillos, la política ha insistido en la importancia de apoyar al pueblo palestino, pero dejando claro que esto no es lo mismo que apoyar a Hamás: "El pueblo palestino se encuentra bajo la influencia y control de Hamás".

De esta manera, sobre la masacre cometida en Gaza, Fleur ha apuntado que Israel no es el autor material: "Tienen vídeos del cohete que salía hacia Israel y, como sus equipos no son profesionales, finalmente ha caído en el hospital. Nosotros nunca hubiéramos tirado un misil a un hospital porque tenemos un código de guerra bastante alto y sabemos lo que hacemos. Ellos matan a su gente normalmente porque no tienen valor de vida".

La política también ha aprovechado para expresar su preocupación por los 199 rehenes que tiene Hamás, pues la mayoría son niños, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados: "Nosotros también queremos humanidad y que nos digan cómo están nuestros secuestrados. Es horroroso lo que está pasando aquí y nosotros no lo empezamos".

Finalmente, la vicealcaldesa de Jerusalén ha cargado contra ciertos sectores de nuestro país: "Algunas personas en España están defendiendo a grupos terroristas. Hay miembros del Gobierno español que se están aliando con terroristas y celebrando lo que ocurrió aquí, diciendo que están del lado de Hamás. Eso no lo comprendo porque somos países liberales".