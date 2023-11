Susanna Griso relata un fallo de protocolo que tuvo en un encuentro con la reina Letizia

Desde que los Letizia, Felipe VI, Leonor y Sofía entraron en el Congreso de los Diputados el pasado martes 31 de octubre para que la princesa de Asturias jurase la Constitución, todas las miradas se centraron en la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

La reina Letizia llevó un vestido de color azul, tono que también fue utilizado por Armengol, lo que ha generado una gran cantidad de críticas tanto en los medios de comunicación como entre los ciudadanos, que no ven con buenos ojos que la presidenta del Congreso vistieran del mismo color que la reina.

Sin embargo, este jueves, Susanna Griso ha tratado de quitar hierro e importancia al asunto y, aunque ha destacado que Casa Real debería haber comunicado el color de las prendas que iban a llevar tanto los monarcas como la princesa y la infanta, ha contado su propia experiencia.

"Yo no puedo hablar porque me pasó lo mismo. Tenía que presentar la gala de 25 aniversario de Antena 3 y venían los reyes, o príncipes, no sé si ya eran reyes. En el último momento, mi estilista cambió de idea y me dijo que me iba a poner un esmoquin y yo dije que vale", ha explicado la presentadora del matinal.

Así, la periodista ha agregado que tuvo la "mala suerte de que la reina también iba con esmoquin": "A mí, Letizia me despachó con ironía y gracia y me dijo: 'La próxima vez, nos llamamos para no coincidir'". Finalmente, Susanna Griso ha apuntado que nunca le ha molestado coincidir en el color o en el vestido con otra invitada a un evento.